Aéroport de Roissy, c'était mieux avant ?

On va fêter un anniversaire important, celui des 50 ans de l'inauguration de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. À noter qu'il s'agit de l'un des plus grands aéroports du monde. Il accueille plus de 60 millions de passagers par an.

