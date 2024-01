Bonjour ! La Matinale TF1 - Grippe : est-il trop tard pour se faire vacciner ?

Vincent Valinducq En savoir plus sur

La grippe commence à se répandre dans certaines régions. Pour lutter contre cette maladie hivernale, il n'est pas trop tard de se faire vacciner. La vaccination contre ce fléau court normalement jusqu'au 31 janvier prochain. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'elle nous protège efficacement qu'au bout de quinze jours. Les personnes âgées de 65 ans et plus, les femmes enceintes ou encore les proches des personnes fragiles sont recommandées à se faire vacciner. Ce système est pris en charge à 100%. Dans le cas où vous ne seriez pas éligibles à la vaccination, mais vous souhaitez le faire, vous pouvez donc acheter le vaccin en pharmacie ou dans les endroits dédiés. Au niveau des symptômes, il est parfois difficile de faire la différence entre la grippe et le Covid. Mais on peut tester les deux en même temps pour être sûr du diagnostic. Dans tous les cas, ces maladies sont extrêmement contagieuses. Il est donc recommandé de bien faire attention pour ne pas contaminer, notamment les personnes fragiles.