Série, spectacle, chanson... les coups de cœur du moment

Parmi les coups de cœur culture de Karima Charni, on découvre la série "The Gentlemen" de Guy Ritchie. Ensuite, il y a le spectacle musical "Black Legends" à ne pas rater. Enfin, le premier album de Joseph Kamel intitulé "Miroirs".

