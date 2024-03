Bonjour ! La Matinale TF1 - Sommes-nous hypertendus, sans le savoir ?

D'après Santé publique France, 17 millions de personnes de plus de 18 ans sont atteintes d'hypertension artérielle, et six millions d'entre eux l'ignorent. On vous dévoile tout sur cette maladie silencieuse.

