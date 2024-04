Thyroïde : et si vos problèmes venaient de là ?

La glande thyroïde est un peu le thermostat du corps. Elle permet de réguler votre température, votre humeur, et même le rythme de votre cœur. En cas de malfonctionnement, on peut être sujet à l'hypothyroïdie. Il faudra être attentif à quelques symptômes.

En savoir plus sur Vincent Valinducq