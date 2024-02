Bonjour ! La Matinale TF1 - Tourisme : pour ou contre les quotas ?

On parle des sites qui sont trop visités. C'est un problème qui intéresse les Français. Le pays est l'une des destinations les plus prisées. Un sondage publie que 92% des touristes français ont déjà constaté le sur-tourisme.

