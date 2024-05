Visite nocturne : ne manquez pas la Nuit des musées !

Slimane est premier sur la liste des coups de cœur de Karima. Ensuite, on retrouve l'ex-président américain Barack Obama qui produit une série. Et enfin, il y a l'occasion de partir en visite nocturne ce samedi avec un accès gratuit dans 3 000 musées.

En savoir plus sur Karima Charni