Festival de Cannes : les véritables stars ne sont pas les acteurs, mais les chiens !

En ce moment à Cannes, les véritables stars ne sont pas que les acteurs, mais les chiens également. Un phénomène qui nous pousse à être exigeants avec nos chiens. D'ailleurs, la pression sociale pour avoir un chien parfait se fait de plus en plus forte.

