Cancer de Charles III, hospitalisation de Kate Middleton : que se passe-t-il à Buckingham ?

Le roi Charles III souffre d'un cancer. Buckingham Palace a fait savoir, dans un communiqué publié lundi soir, que le monarque était dès à présent sous traitement. La nouvelle intervient quelques jours à peine après sa sortie de l'hopital et son retour en public et à peine plus longtemps après l'hospitalisation de Kate Middleton autour de laquelle règne encore une large part de mystère. Pour mieux comprendre ce qu'il se passe dans les coulisses de Buckingham Palace, Bruce Toussaint reçoit le spécialiste de la royauté, Vincent Meylan.