En Toute Franchise : Aurore Bergé

"Un peu de peur", voilà le sentiment qui domine ce mercredi matin chez Aurore Bergé, ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, à l'approche des élections législatives. Qui va mener la campagne ? On fait le point sur la situation.

