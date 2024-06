En Toute Franchise : Jean-Philippe Tanguy

Mardi à l'Assemblée, certains députés de gauche se sont habillés aux couleurs du drapeau palestinien. En réponse, les élus du RN et des Républicains ont arboré leurs écharpes tricolores. On en parle avec Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme.

