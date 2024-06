En Toute Franchise : Sébastien Chenu

Les élections européennes sont prévues dimanche. Jeudi, à l'occasion des cérémonies du Débarquement, le chef de l'Etat a adressé une forme de mise en garde aux électeurs. On en parle avec Sébastien Chenu, vice-président RN et Assemblée nationale.

