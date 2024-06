Le chiffre du jour : jeunes, train à volonté !

Le Pass Rail est commercialisé à partir de ce mercredi. Comptez 49 euros pour le prix de lancement, à payer par mois pour voyager en illimité en juillet et en août. Il est possible d'acheter le pass sur le site de la SNCF ou celui de Trainline.

