Œufs : il manque des poules !

Nous consommons 224 œufs par Français par an en 2023. Cela fait quatre œufs par semaine. Il s'agit d'un record, et 2024 pourrait dépasser ce chiffre. Ce sont les œufs de poules élevées en plein air qui tirent le marché, une excellente nouvelle.

En savoir plus sur Maud Descamps