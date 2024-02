Le JT du jeudi 22 février à 9h - Bonjour ! La Matinale TF1

Garance Pardigon fait le point sur l'actu de 9h : les agriculteurs délogés par les CRS du siège de Lactalis à Laval, l'hommage à l'enseignante Agnès Lassalle, les solutions face à la pénurie de médicaments en France, le retour aux affaires du roi Charles III et les lignes TER suspendues à cause de la dépression Louis.

En savoir plus sur Garance Pardigon