Le JT du jeudi 7 mars à 7h

Le chèque énergie, dont bénéficient plus de 5,5 millions de ménages, devrait arriver d'ici moins d'un mois. "Non au prix qui nous tue", c'est le slogan d'une cinquantaine de viticulteurs de Gironde qui bloquent un centre de distribution à Cestas.

En savoir plus sur Garance Pardigon