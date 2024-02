Le JT du lundi 12 février à 7h - Bonjour ! La Matinale TF1

La Côte d'Ivoire a vaincu le Nigeria en finale de la CAN. La situation à Mayotte après l'annonce du Premier ministre, les risques de santé liés aux fromages au lait cru et le carnaval de Dunkerque sont aussi au cœur de l'actualité.

