Le JT du lundi 5 février à 9h - Bonjour ! La Matinale TF1

Taylor Swift et Céline Dion en majesté lors des Grammy Awards, les SUV qui ne sont plus les bienvenus dans les grandes villes, et le Chili ravagé par de multiples incendies sont au sommaire du JT de 9h ce lundi.

