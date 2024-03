Le JT du mardi 5 mars à 9h - Bonjour ! La Matinale TF1

L'accident de chantier à Toulouse a fait un mort et plusieurs blessés, dont deux graves. Un an après l'accident de Pierre Palmade, le parquet réclame un procès pour homicide et blessures involontaires. Le pic de crue n'est toujours pas atteint à Saintes.

