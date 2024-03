Le JT du mercredi 20 mars à 9h

Chacun d'entre nous produit près de 580 kg de déchets par an, et cela pèse lourd dans le budget des communes. Par ailleurs, l'année 2023 est la plus chaude d'une décennie déjà aussi chaude jamais enregistrée sur Terre.

En savoir plus sur Garance Pardigon