Le JT du mercredi 3 avril à 9h

À la Une de l'actualité : le bilan s'alourdit à Taïwan après le plus violent tremblement de terre sur l'île depuis 25 ans, au moins sept morts et 700 blessés sont à déplorer. En France, l'eau continue de monter du côté d'Auxerre dans l'Yonne.

En savoir plus sur Garance Pardigon