Le JT du vendredi 16 février à 9h - Bonjour ! La Matinale TF1

Garance Pardigon fait le point sur l'actu de 9h : grosse galère si vous avez prévu de prendre le train dans l'ouest du pays. Alain Krakovitch présente ses excuses aux voyageurs pénalisés, départ de Kylian Mbappé de Paris-Saint-Germain et signature d'un accord bilatéral de sécurité entre Zelensky et Macron.

