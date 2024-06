Le JT du vendredi 31 mai à 9h

Au sommaire : à six jours du D-Day, on apprend l'annonce du mariage d'un vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale qui se déroulera en Normandie. Le ministre de l'Intérieur annonce la reprise de tous les quartiers de Nouméa.

