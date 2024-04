Le JT du vendredi 5 avril à 9h

Pour le début des vacances de printemps dans la zone C, un pic de chaleur est attendu, jusqu'à 30 °C dans le Pays basque. Payez moins de 50 euros pour un billet Paris-Rennes avec l'offre Ouigo Train Classique, mais comptez quatre heures et demie de trajet.

