Avez-vous "le melon" ?

On découvre qu'en 1830, on disait "c'est un melon" pour dire de quelqu'un qu'il a une tête hyper bien faite. Au fil du temps, le melon va changer de signification. Le chapeau melon serait alors à l'origine de l'expression "avoir le melon".

En savoir plus sur Monique Younes