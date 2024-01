Les invités : Sandrine, Olivier et Valentin Kretz célèbrent le succès de "L'Agence"

Sandrine Kretz, Olivier Kretz, et Valentin Kretz sont les invités de Bonjour ! La Matinale TF1 de ce jeudi 18 janvier. Les agents immobiliers les plus connus de France nous dévoilent les coulisses de leur succès à la ville et derrière l'écran.