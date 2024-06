JO : l'État mobilise 2,7 millions d'euros afin d'obtenir deux stars pour la cérémonie d'ouverture

On a maintenant une idée sur l'identité des artistes qui pourraient être invitées à chanter pour la cérémonie d'ouverture des JO : peut-être Céline Dion et Aya Nakamura. Le montant de leur cachet s'élèverait à 2,7 millions d'euros.

