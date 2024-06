Le temps des cerises, à quel prix ?

C'est la saison des cerises, mais quand on voit les prix, on se demande pourquoi c'est si cher. Le tarif peut grimper jusqu'à 29 euros en moyenne. Ces prix sont dus à la météo, car les agriculteurs ont dû jeter une partie de leur récolte.

En savoir plus sur Maud Descamps