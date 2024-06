Bac 2024 : entre révisions et appréhensions

Il ne reste plus que dix jours de révision pour le bac. Il est très redouté par les candidats et leur famille, alors que le taux de réussite est de 90,7% en 2023 contre 61% en 1967. Pour éviter la grande déception, comment appréhender ces dix jours ?

