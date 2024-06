Mariage surprise, fausse bonne idée ?

Nous observons un boum des mariages surprises avec plus de 30% des noces célébrées dans l'Hexagone. Il s'agit de mariages qui sont plus modestes avec des invités qui découvrent pourquoi ils sont présents une fois sur les lieux. Un vrai phénomène.

En savoir plus sur Benjamin Muller