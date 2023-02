Boruto: Naruto Next Generations - Episode 102 - Du chaos dans la bataille !

Dans ses installations à but pseudo-sanitaire, Tosaka révèle à ses nouveaux captifs Boruto et Suigetsu qu'il veut créer une arme à partir de la marque maudite de Jûgo. Pendant ce temps, au cœur de la forêt, les jumeaux maléfiques ont décidé d'agir séparément : tandis que le frère s'en prend aux trois filles de l'équipe 15, la sœur affronte Sarada et Karin.