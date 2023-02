Boruto: Naruto Next Generations - Episode 92 - Un nouveau quotidien

Boruto et les autres aspirants sont renvoyés à Konoha par le train. Bien qu’il ait sauvé Iwa d’une castastrophe, Mitsuki est soumis à un interrogatoire poussé, en prélude à une inévitable sanction. Coupables du même délit de désertion, Boruto et Sarada n'échapperont pas non plus à des mesures disciplinaires.