Boruto: Naruto Next Generations - S01 E04 - Bataille de ninjutsu, filles contre garçons !

À l’Académie, les filles de la classe de Ninjutsu reprochent aux garçons leur comportement infantile et turbulent. Lorsque la tension monte encore d’un cran entre Boruto et Sarada, Shino décide d’organiser dans l’école une sorte de course entre les deux sexes. L'occasion pour les apprentis ninjas de faire étalage de leurs techniques.