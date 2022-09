Boruto: Naruto Next Generations - S01 E14 - Le chemin que voit Boruto

Dans le périmètre bouclé du parc, Naruto, Kakashi et les autres ne parviennent pas à détecter la présence du nué. Et pour cause : la créature habite un autre monde dans lequel l’a rejoint Sumire, son invocatrice, mais aussi Boruto, bien décidé à retrouver sa déléguée.