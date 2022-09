Boruto: Naruto Next Generations - S01 E15 - Nouvelle Voie

Au moment de former de nouvelles équipes pour effectuer un entraînement inédit, les élèves de la classe de Ninjutsu demandent à maître Shino si Sumire va bientôt revenir à l’Académie. Seuls Boruto, Mitsuki et quelques autres savent qu’elle n’est pas absente pour cause de blessure, et qu’elle se trouve sous la garde du département de Police.