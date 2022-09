Boruto: Naruto Next Generations - S01 E21 - Sasuke et Sarada

À la pagode perdue en pleine forêt, les retrouvailles de Sarada avec son père ne sont pas celles dont elle rêvait : non seulement Sasuke ne la reconnaît pas, mais en voyant ses Sharingans, il la prend même pour une ennemie. Et la jeune fille n'a pas plus de chance avec ses questions, qui se heurtent toutes au mur du secret. Chacun à sa manière, Naruto et Chôchô tentent de réconcilier le père et la fille, sans se douter que la menace est imminente.