Boruto: Naruto Next Generations - Episode 44 - Shikadai hésite

La police de Konoha demande à tous les aspirants de l'aider à retrouver le gang des Nuits blanches. En cas de rencontre avec ces "bandits au grand cœur" autoproclamés, les jeunes ninjas devront alerter des shinobis plus expérimentés, et les laisser se battre à leur place. Boruto et ses camarades respecteront-ils ces ordres ?