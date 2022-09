Boruto: Naruto Next Generations - Episode 78 - Intentions croisées

La bande de Boruto s’extirpe du brouillard et retrouve la forêt qu’elle avait quittée le temps de sa tumultueuse visite dans la grotte Ryûchi. Après réflexion, Shikadai propose à Chôchô et à Inojin d'aller le plus vite possible à Konoha pour y faire savoir que Mitsuki est innocent.