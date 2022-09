Boruto: Naruto Next Generations - Episode 79 - Retrouvailles avec Mitsuki !

Dans l’étendue désertique proche de la frontière, le trio Ino-Shika-Chô affronte Kokuyô, un mystérieux personnage qui est venu à leur rencontre. Boruto et Sarada, quant à eux, ont quitté leurs camarades pour rattraper Mitsuki au plus vite. Soudain, leur course est stoppée par une explosion...