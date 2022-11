Boule et Bill

Jeunesse

Boule & Bill est un monument de la littérature francophone. C’est la série de toutes les générations grâce à des gags intemporels. C’est la famille universelle, celle à laquelle on s’identifie parce qu’elle nous rappelle nos petits bonheurs et malheurs de tous les jours. Une série, concentrée d’éclats de rire et de tendresse au kilo !