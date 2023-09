Brillante, belle et brisée

Après une blessure à la jambe, Jenny, une jeune coureuse, a perdu sa bourse d'étude et entre dans une nouvelle université où elle doit faire ses preuves. Elle n'a jamais quitté le cocon familial et se retrouve à vivre sur le campus, dans une petite chambre avec deux autres étudiantes. Rapidement, son prof de psycho semble la prendre en grippe et ne lui met que des mauvaises notes. Beth, une de ses colocs, lui suggère de s'habiller plus sexy pour aller à ses cours, ce qui semble en effet satisfaire le professeur. Mais ce qui n'est pas du tout du goût de Kristen, la mère de Jenny. Dans le même temps, d'étranges morts surviennent sur le campus. Une étudiante meurt en tombant du toit de la résidence et un prof d'histoire est empoisonné. Jenny, de plus en plus sous la pression de son prof de psycho, finit par faire le lien entre toutes ses affaires et se décide à aller dénoncer son professeur.