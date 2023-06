Cinéma - Comédie | 2018

Vincent et Arnaud décident de développer un concept étonnant qui va changer le cours de leur vie ; organiser des week-ends d'enterrement de vie de garcon à Budapest. Dans cette ville de la démesure où l'alcool coule à flots et les filles et les boîtes de nuit ne manquent pas, ce duo de choc va devoir se confronter aux risques du métier.