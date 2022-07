Bullet Train - Bande-annonce officielle

Film interdit aux moins de 12 ans Dans BULLET TRAIN, Brad Pitt est Coccinelle, un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d’entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l’embarque à bord du train le plus rapide au monde aux côtés d’adversaires redoutables qui ont tous un point commun, mais dont les intérêts divergent radicalement… Le terminus n’est que le commencement dans cette virée à 100 à l’heure à travers le Japon contemporain que nous propose David Leitch, le réalisateur de DEADPOOL 2.