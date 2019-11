C’est Canteloup, La grande Métamorphose - RÉVOLUTION : Nicolas se transforme pour une émission exceptionnelle

C’est un événement à ne pas manquer : Nicolas Canteloup change de visage pour une émission inédite, lundi 18 novembre prochain sur TF1.

Voilà près de neuf ans que Nicolas Canteloup vous amuse de ses imitations qui s’entremêlent dans l’actualité politique, médias et spectacle. Sur fond de parodies et autres interviews décalées, il prête sa voix à ces personnages que vous connaissez bien. Pour aller encore plus loin dans cet imaginaire satirique, Nicolas Canteloup vous propose aujourd’hui une expérience bluffante et totalement inédite. Désormais, son visage s’efface pour laisser la place à celui de son personnage. Imaginez-vous… Nicolas Canteloup en Kylian Mbappé ? Le résultat est plus vrai que nature ! Pour le découvrir, prenez place dans votre canapé ce lundi 18 novembre à 20h50 à TF1.

Une incroyable expérience qui enchante Nicolas Canteloup en personne. « Ça ouvre un champ des possibles extraordinaire, nous a-t-il confié en conférence de presse. En associant la voix et le visage, on rattrape une forme d’imaginaire qui fonctionne toujours à la radio. La magie peut maintenant s’opérer aussi à la télévision». « On a envie de proposer aux téléspectateurs quelque chose de très innovant et de s’amuser avec une nouvelle technologie assez bluffante, » a confié le producteur Jean-Marc Dumontet.

Comment être Emmanuel Macron tout en étant Nicolas Canteloup?

Comment être Kylian Mbappé tout en étant Nicolas Canteloup?

C'est le résultat saisissant de la grande métamorphose

