C'est Canteloup du 2 novembre 2017

Au revoir Hollande, Juppé, Sarkozy et consorts et bienvenue en Macronie ! Entre les dossiers brûlants du gouvernement Philippe, la perspective de mouvements sociaux, l’émergence de nouvelles figures et les rapports de force dans l’opposition, la rentrée s’annonce riche en nouveautés et surprises. Entre les anciens en opération de survie et les nouveaux qui voudraient bien exister, la lutte s’annonce féroce.Chaque soir, du lundi au vendredi, Nicolas Canteloup, avec Nikos Aliagas à ses côtés, multipliera ses flèches, rebondira avec irrévérence, liberté et mauvaise foi sur l’actualité et les temps forts de la journée. Un décryptage un œil, des voix sans concession sur notre quotidien. Nous avons beaucoup ri avec François Hollande, nous avons le sentiment qu’avec cette nouvelle donne politique, nous ne devrions pas être en reste…