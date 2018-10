C'est Canteloup du 22 octobre 2018

Chaque soir, du lundi au vendredi à 20h50, Nicolas Canteloup accueille à ses côtés Alessandra Sublet pour rebondir sur l’actualité. Cette nouvelle complice va irriguer C’est Canteloup de sa spontanéité, de sa répartie, de son goût de l’actualité et interroger Nicolas qui revisitera avec acuité et ironie les infos du jour. Et en cette période de rentrée, alors que les nuages s’amoncellent sur le gouvernement, Nicolas aura à cœur de brocarder la classe politique encore abasourdie par la dernière présidentielle.