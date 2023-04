C'est Canteloup du 13 avril 2023

Nicolas Canteloup revient, plus en forme que jamais, avec à ses côtés, la journaliste Hélène Mannarino. Entre humour, dérision ou insolence, «C’est Canteloup» est le rendez-vous incontournable de décryptage et de parodie de l’information et de l’actualité politique.