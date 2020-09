C'est Canteloup du 21 septembre 2020

Pas de répit pour les politiques…. et les autres, Nicolas Canteloup est de retour. Accompagné d’Alessandra Sublet, l’homme, qui réunit chaque soir jusqu’à 7,9 millions de spectateurs quotidiens, n’a pas perdu son envie de s’amuser, et de nous amuser, ce qui ne tombe pas si mal en cette période. Profitant des leçons du confinement et de son agilité à s’improviser dans des conditions techniques inédites, cette saison inaugure une nouvelle formule et explore de nouveaux horizons satiriques. La classe politique a du souci à se faire : Nicolas Canteloup se payait leur tête, désormais, il s’en empare. Plus dangereux que le coronavirus, plus explosif que le débat sur les vertus de la chloroquine, plus incontrôlable qu’un nouveau ministre de la justice. Accrochez-vous, Canteloup revient !