C'est Canteloup du 23 avril 2020

Chacun de leur côté, Alessandra Sublet et Nicolas Canteloup sont de retour dès le lundi 06 avril à 20h55 à l’antenne... mais depuis chez eux. Comme quoi pas forcément besoin de plateaux, de régie, de technique, notre émission c’est avant tout de l’humeur, des textes, de l’interprétation et beaucoup d’envies. Alors comme ce maudit Corona ne nous a pas encore interdit de rire, Nicolas et son équipe vont continuer à nous divertir. Plus que jamais ; comme une impression que nous aurions besoin d’une bonne thérapie par le rire. Mais, sempiternelle question peut-on rire de tout ? De ce satané coronavirus plus que jamais, et la matière ne manque pas, l’info crépite et Nicolas n’attend qu’une chose : dégainer. Faudra vous y faire dès le lundi 06 avril C’est Canteloup confiné ! C’est la même émission, comme dirait Edouard Philippe mais différente !