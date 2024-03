C'est Canteloup du 25 mars 2024

Nicolas Canteloup revient, plus affuté que jamais avec à ses côtés la journaliste Hélène Mannarino. Rien de tel que l’humour pour décrypter l’actualité et la rendre plus légère. Avec dérision et insolence et un zeste de mauvaise foi, «C’est Canteloup» est devenu le rendez-vous incontournable de l’actualité politique chaque soir à 21h. Alors que pointent les élections européennes et que déjà les ambitions présidentielles pour 2027 s’aiguisent, Nicolas Canteloup continuera chaque soir de faire flèche de tout bois. Malheur aux imprudents et aux dérapages ! Canteloup ne les manquera pas !

En savoir plus sur Hélène Mannarino